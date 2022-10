Primavera, Roma-Inter 3-1 risultato finale: nerazzurri ancora senza vittorie

Niente da fare per l'Inter: la Primavera nerazzurra perde anche contro la Roma e rimane ancora senza vittorie dopo le prime 7 giornate di campionato, nelle quali ha conquistato solamente 3 punti. Inizio di stagione da incubo per i ragazzi di Chivu, penultimi in classifica e sempre più invischiati nella zona retrocessione. Roma più forte, più esperta (5 fuoriquota contro i 2 dell'Inter, nessun 2005 contro i 4 nerazzurri) e più cinica, di fronte a una squadra ancora una volta alle prese con tante assenze per infortunio e indisponibilità varie. Primo tempo di totale marca giallorossa: i ragazzi di Guidi chiudono avanti di due reti grazie a Satriano e Cassano, e il risultato avrebbe anche potuto essere più largo. Nella rirpesa timida reazione dell'Inter: Zefi e Di Maggio portano nuova linfa in campo e Fontanarosa segna un gran gol, ma pochi minuti dopo ancora Satriano ristabilisce le distanze e chiude i conti. Per i nerazzurri situazione quanto mai difficile: mercoledì la seconda sfida contro il Barcellona può già risultare decisiva per il cammino europeo, mentre lunedì sarà fondamentale vincere contro il Sassuolo per rilanciarsi in campionato.