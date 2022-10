Youth League, Inter-Barcellona 1-6 risultato finale: pomeriggio da incubo per i nerazzurri

Nerazzurri travolti dai catalani: le assenze e il secondo tempo giocato in 10 non giustificano il tracollo della squadra

Fabio Alampi

Pomeriggio da incubo per l'Inter Primavera: i ragazzi di Chivu vengono letteralmente travolti dal Barcellona, che si impone con un tennistico 1-6. Batosta pesantissima per i nerazzurri, mai in partita e surclassati sotto ogni aspetto dagli avevrsari. Le tante defezioni e l'inferiorità numerica del secondo tempo giustificano solamente in parte la debacle di Fontanarosa e compagni. Barcellona in vantaggio già dopo 5 minuti: calcio d'angolo dalla destra, Riad stacca tutto solo in mezzo all'area e insacca. Un quarto d'ora dopo il copione si ripete: corner questa volta dalla sinistra, colpo di testa di Fernandez (l'altro difensore centrale) e raddoppio blaugrana. Allo scadere della prima frazione Stante trattiene Barberà, l'arbitro lo espelle e concede un calcio di rigore, che lo stesso Barberà realizza.

Inter 1-6 Barcellona

17:56 - 4 ott Non c'è più tempo: finisce qui la sfida tra Inter e Barcellona. I catalani si impongono con un tennistico 1-6, notte fonda per i nerazzurri. 92' 17:55 - 4 ott Altra bella iniziativa di Zefi, che salta nettamente un avversario e mette in mezzo: si salva la difesa del Barcellona. 90' 17:51 - 4 ott Concessi 3 minuti di recupero. 86' 17:47 - 4 ott Fontanarosa è perfetto dal dischetto: palla all'incrocio, portiere spiazzato. 85' 17:46 - 4 ott Calcio di rigore per l'Inter, Zefi viene steso all'interno dell'area da Fort, l'arbitro indica il dischetto. 82' 17:43 - 4 ott Ultimo cambio per l'Inter: entra Di Maggio per Andersen. 81' 17:42 - 4 ott Sesto gol del Barcellona: Paz (in posizione sospetta) si invola tutto solo verso la porta, e scavalca Calligaris con un preciso tocco sotto. 79' 17:41 - 4 ott Due sostituzioni per il Barcellona: escono Alarcon e Barberà, dentro Yamal e Paz. 78' 17:40 - 4 ott Gol del Barcellona: Alarcon salta secco Martini e mette in mezzo per Unai, che a porta vuota non può sbagliare. 77' 17:38 - 4 ott Buono spunto di Zefi, che salta un avversario e prova il diagonale dalla distanza: il suo destro termina non lontano dalla porta del Barcellona. 73' 17:34 - 4 ott Sostituzione Inter: finisce qui la gara di Curatolo, al suo posto entra Sarr. 69' 18:08 - 4 ott Poker del Barcellona: azione tutta di prima dei catalani, Garrido riceve l'imbucata di Unai e di prima serve Barberà, che deve solo spingere in rete. 67' 17:28 - 4 ott Cartellino giallo anche per Stabile. 66' 18:13 - 4 ott Occasione clamorosa per l'Inter: Curatolo intercetta un pallone e calcia di sinistro, Fernandez salva sulla linea. Sulla respinta arriva Kamate che colpisce la traversa. 64' 17:25 - 4 ott Doppia sostituzione per il Barcellona: escono Akomach e Valle, entrano Vicens e Dani Rodriguez. 60' 17:22 - 4 ott Garrido sfiora il gol da cineteca: rinvio sbagliato di Fontanarosa, il capitano del Barcellona intercetta il pallone e prova il pallonetto dalla distanza. Il suo tentativo sfiora la traversa. 57' 17:18 - 4 ott Barcellona ancora pericoloso: Alarcon converge sul destro e tira, la sua conclusione viene deviata ma Calligaris non si fa sorpendere e respinge. 55' 17:16 - 4 ott Cambio per il Barcellona: entra Cantero per Riad. 54' 17:15 - 4 ott Slalom di Akomach, che salta due uomini e calcia ma spara alto. 52' 17:14 - 4 ott Entrata in ritardo di Valle su Zefi, prima ammonizione per il Barcellona. 49' 17:11 - 4 ott Parte bene l'Inter: conclusione dal limite di Curatolo, tiro deviato, calcio d'angolo. 46' 17:09 - 4 ott Subito un cambio per l'Inter: entra Stabile per Esposito. 17:09 - 4 ott Comincia la ripresa. 16:51 - 4 ott Finisce qui il primo tempo di Inter-Barcellona: catalani in vantaggio di 3 reti. 49' 16:49 - 4 ott Intervento duro di Stankovic su Alarcon, cartellino giallo per il calciatore dell'Inter. 47' 16:47 - 4 ott Terzo gol del Barcellona: Barberà spiazza Calligaris. 45' 16:47 - 4 ott Calcio di rigore per il Barcellona: numero incredibile di Barberà, che si beve Stante e calcia con la punta del piede. Calligaris respinge, ma l'arbitro indica il dischetto per una trattenuta di Stante, espulso nell'occasione. 43' 16:46 - 4 ott Pelamatti verticalizza per Kamate, che però manca l'aggancio. 40' 16:43 - 4 ott Reazione dell'Inter, ma troppi errori tecnici che impediscono di rendersi pericolosi. 37' 16:37 - 4 ott Alarcon scappa alle spalle di Martini, bravo Calligaris a uscire e a spazzare via. 35' 16:35 - 4 ott Ci prova Kamate con il sinistro, tentativo che non impensierisce il Barcellona. 34' 16:35 - 4 ott Doppio cambio per l'Inter: entrano Zefi, all'esordio con la Primavera nerazzurra, e Stankovic, escono Owusu e Bonavita. 33' 16:34 - 4 ott Pelamatti ferma fallosamente Akomach: primo cartellino giallo del match. 26' 16:26 - 4 ott Altra buona trama offensiva dell'Inter, ancora sulla sinistra: cross teso di Pelamatti, la difesa del Barcellona di rifugia in corner. 24' 16:24 - 4 ott Bella azione dell'Inter: Esposito allarga sulla sinistra per Pelamatti, palla in mezzo per Curatolo che si gira ma viene fermato al momento della conclusione. 19' 16:20 - 4 ott Raddoppio del Barcellona: corner dalla sinistra, Fernandez stacca più in alto di tutti e insacca. 18' 16:19 - 4 ott Altro spunto sulla sinistra di Alarcon, Fontanarosa chiude e mette in calcio d'angolo. 16' 16:17 - 4 ott Unai allarga sulla sinistra per Alarcon, cross teso in mezzo, Calligaris fa buona guardia. 14' 16:15 - 4 ott Curatolo prova a scattare sulla destra, Riad chiude e subisce anche un colpo al volto: l'arbitro interrompe il gioco. 9' 16:10 - 4 ott Rapido contropiede Barcellona, Unai ubriaca gli avversari a suon di finte e calcia di sinitro, fondamentale l'intervento in scivolata di Fontanarosa. 7' 16:07 - 4 ott Replica immediata dell'Inter: corner dalla destra, Curatolo sfiora soltanto, la palla attraversa tutta l'area di rigore senza trovare compagni pronti alla deviazione. 5' 16:06 - 4 ott Barcellona in vantaggio: angolo dalla destra, Riad stacca in mezzo all'area e insacca. 4' 16:04 - 4 ott Destro dalla distanza di Unai Hernandez, Calligaris si allunga e respinge: primo calcio d'angolo per il Barcellona. 2' 16:02 - 4 ott Subito Barcellona in avanti: respinta corta di Bonavita, sinistro di prima intenzione di Unai Hernandez che termina abbondantemente a lato. 15:59 - 4 ott Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Barcellona. 15:55 15:56 - 4 ott Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, accompagnate dalla terna arbitrale: Inter in classica divisa nerazzurra, Barcellona in maglia grigia da trasferta. 15:50 15:54 - 4 ott Termina la fase di riscaldamento: le due squadre rientrano negli spogliatoi, tra pochi minuti il calcio di inizio di Inter-Barcellona. 15:20 15:27 - 4 ott Inter e Barcellona scendono in campo per l'inizio della fase di riscaldamento.

Nella ripresa la musica non cambia: l'Inter, in 10 contro 11 e con il morale sotto i tacchi, non riesce mai a reagire, e i catalani nel finale dilagano. Barberà fa doppietta, Unai segna il quinto gol, Paz chiude i conti. A tempo ormai scaduto Fontanarosa non sbaglia dagli 11 metri e rende meno ampio il passivo. Da segnalare l'esordio assoluto con la Primavera nerazzurra dell'irlandese Kevin Zefi, che mostra qualche luce nel buio generale.

Terza giornata del girone C di Youth League: l'Inter di Cristian Chivu, ancora senza vittorie in campionato ma prima e imbattuta in Europa, ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni il Barcellona. I nerazzurri, orfani di Carboni, Zanotti e Botis (convocati in Prima Squadra), scendono in campo con un inedito 3-5-2 (stando almeno alla distinta ufficiale): davanti a Calligaris il terzetto composto da Martini, Stante e Fontanarosa, in cabina di regia Bonavita con Andersen e Kamate ai suoi lati, sulle fasce Owusu a destra e Pelamatti a sinistra. In avanti il tandem Esposito-Curatolo, con Zefi inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 16.

Le formazioni ufficiali di Inter-Barcellona:

INTER (3-5-2): 1 Calligaris, 16 Martini, 2 Stante, 6 Fontanarosa (C); 10 Owusu, 7 Andersen, 4 Bonavita, 8 Kamate, 3 Pelamatti; 9 Esposito, 20 Curatolo. A disposizione: 21 Basti,5 Stankovic, 11 Zefi, 13 Stabile, 14 Di Maggio, 15 Perin, 18 Sarr. Allenatore: Cristian Chivu

BARCELLONA (4-3-3): 1 Astralaga; 2 Fort, 3 Fernandez, 4 Riad, 5 Valle; 8 Garrido (C), 6 G. Hernandez, 10 U. Hernández; 7 Akhomach, 9 Barberá, 11 Alarcón. A disposizione: 13 Nono, 12 Vicens, 14 Cantero, 15 Dani Rodriguez, 16 Yamal, 17 Cuevas, 18 Guiu Paz. Allenatore: Óscar López