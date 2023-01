Primavera, Sampdoria-Inter 2-1 risultato finale: si ferma la striscia positiva nerazzurra

Si ferma a 6 la striscia di risultati utili consecutivi dell'Inter: la Primavera nerazzurra perde 2-1 sul campo della Sampdoria, in una gara condizionata dal forte vento, e vede arrestarsi la risalita in classifica. Brutta prestazione da parte dei ragazzi di Chivu, che pagano un inizio di partita decisamente negativo. I padroni di casa approfittano delle disattenzioni difensive interiste e si portano avanti di 2 reti dopo un quarto d'ora, prima con Malagrida e poi con Montevago. Sterile reazione dell'Inter, che fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Tantalocchi. Nella ripresa i nerazzurri accorciano le distanze con Martini, aumentano la pressione e sfiorano più volte il pareggio, ma è tutto inutile: al triplice fischio festeggiano i ragazzi di Tufano. Per Fontanarosa e compagni testa ora alla Supercoppa, in programma mercoledì contro la Fiorentina.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Sampdoria in maglia blucerchiata, Inter in divisa da trasferta.

Sampdoria in vantaggio: angolo dalla destra, sul secondo palo arrivo Malagrida che tutto solo di testa non sbaglia.

Cambio per la Sampdoria: problema muscolare per Lötjönen, al suo posto entra Peretti.

Che chance per l'Inter! Iliev pesca tutto solo a centro area Owusu, che però non calcia e serve Zuberek. L'attaccante polacco cade al momento del tiro: proteste nerazzurre, ma l'arbitro lascia proseguire.

Occasione nitida per l'Inter: palla raso terra in mezzo all'area della Sampdoria, arriva Di Pentima in girata, il suo tentativo sfiora la traversa.

Due sostituzioni per l'Inter: entrano Esposito e Andersen per Martini e Kamate.

Occasione colossale per Montevago, che spreca il colpo del ko a tu per tu con Botis.

Quindicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal successo nel derby contro il Milan e in serie positiva da 6 gare (4 vittorie e 2 pareggi), affronta la Sampdoria di Tufano, sconfitta 2-0 dal Torino capolista nell'ultimo turno. Il tecnico nerazzurro schiera subito dal primo minuto il nuovo arrivato Nezirevic, che compone la linea difensiva a 4 completata da Fontanarosa, Di Pentima e Palamatti, con Botis tra i pali. In cabina di regia torna Stankovic, con Martini e Kamate ai lati. Davanti il tridente Owusu-Zuberek-Iliev. Tanti ex tra i blucerchiati: Cecchini Muller e Uberti in campo, Peretti e Straccio in panchina. Calcio di inizio alle ore 14.