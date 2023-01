Primavera, Inter-Milan 1-0 risultato finale: Owusu regala derby e sorpasso!

Il derby Primavera è a tinte nerazzurre! L'Inter batte 1-0 il Milan grazie al gol di Owusu nel primo tempo, conquista il sesto risultato consecutivo in campionato e sorpassa proprio i cugini rossoneri in classifica. Bella partita, con occasioni da entrambe le parti, tra due squadre che si affrontano a viso aperto fin dai primi minuti. Terzo successo consecutivo per i ragazzi di Chivu, che possono ora guardare al 2023 con rinnovato entusiasmo e nuova convinzione.

Le due squadre scendono in campo per la fase di riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica maglia nerazzurra, Milan in divisa bianca.

Lancio in profondità per Scotti, molto bravo Pelamatti a rubare palla senza commettere fallo.

Inter a un passo dal gol: ci prova dal limite Martini, Nava respinge male, tap in di Owusu, si oppone ancora il portiere del Milan, arriva Iliev che calcia a colpo sicuro ma viene murato dalla difesa rossonera, corner per i nerazzurri.

Primo ammonito per l'Inter: cartellino giallo per Pelamatti, che stende Gala.

Altra occasione per il Milan: Eletu entra in area dalla sinistra e mette in mezzo, la palla attraversa tutta l'area di rigore senza trovare compagni pronti all'appuntamento.

Prima sostituzione per il Milan: entra Sia per Scotti.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Stankovic e Di Maggio per Grygar e Owusu.

È il giorno del derby di Milano, categoria Primavera: l'Inter di Chivu, in striscia posititiva da 5 giornate in campionato e reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, ospita al Konami Youth Develpment Centre il Milan di Abate, fermato sul 2-2 interno dal Napoli nell'ultimo turno. Una stracittadina quanto mai delicata, tra due squadre pericolosamente invischiate nelle zone basse della classifica. Il tecnico nerazzurro conferma lo stesso 11 visto contro l'Empoli sabato scorso: in porta Botis, linea di difesa a 4 con Dervishi, Fontanarosa, Di Pentima e Pelamatti, Grygar in cabina di regia con Martini e Kamate ai suoi lati, davanti il tridente Owusu-Esposito-Iliev. Calcio di inizio alle ore 14:30.