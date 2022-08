Primavera, Torino-Inter 1-0 risultato finale: nerazzurri ko e ancora senza vittorie

I ragazzi di Chivu perdono sul campo dei granata e rimangono fermi a quota un punto in classifica: decide Ansah

Fabio Alampi

Seconda sconfitta stagionale per l'Inter di Cristian Chivu, che perde 1-0 sul campo del Torino e rimane ancora a secco di vittorie dopo 3 giornate di campionato. Decisivo il gol segnato nel primo tempo da Ansah, bravo ad approfittare di una dormita della Primavera nerazzurra e ad insaccare di testa da pochi passi. Il tecnico interista conferma la formazione vista sabato contro il Cagliari, con un'unica novità: in attacco, al posto dell'infortunato Zuberek, spazio a Esposito (all'esordio dal primo minuto con l'Under 19). I padroni di casa partono forte e fanno valere la loro maggior esperienza (5 fuori quota in campo dal primo minuto e nessun 2005, contro un'Inter con due soli fuori quota e 3 ragazzi del 2005), con i ragazzi di Chivu spesso in affanno e in confusione.

Torino 1-0 Inter

18:26 - 31 ago Non c'è più tempo: il Torino batte 1-0 l'Inter e rimane a punteggio pieno, seconda sconfitta per i nerazzurri. Decide il gol di Ansah nel primo tempo. 92' 18:21 - 31 ago Ancora Curatolo di testa, ma la porta del Torino rimane stregata. 90' 18:19 - 31 ago Saranno 5 i minuti di recupero. 89' 18:18 - 31 ago Entrata in ritardo di Vaiarelli su Zanotti, ammonito il centrocampista del Torino. 88' 18:17 - 31 ago Inter vicina al pareggio: girata al volo di Curatolo su cross dalla sinistra di Perin, palla che sfiora la traversa. 85' 18:14 - 31 ago Tocco sotto geniale di Carboni per Curatolo, l'attaccante dell'Inter manca il controllo. 84' 18:13 - 31 ago Tanta confusione in campo, l'Inter attacca a testa bassa ma il Torino resiste in qualche modo. 81' 18:11 - 31 ago Cambio per l'Inter: Chivu si gioca il tutto per tutto, dentro anche Sarr per Kamate. 76' 18:05 - 31 ago Dell'Aquila prova a fare tutto da solo, conclusione ampiamente lontana dai pali della porta dell'Inter. 72' 18:01 - 31 ago Sostituzione Torino: finisce la gara di Jurgens, al suo posto Dell'Aquila. 70' 17:59 - 31 ago Secondo cooling break della partita. 69' 17:58 - 31 ago Trattenuta evidente di Andersen, ammonizione inevitabile. 68' 17:57 - 31 ago Cambio in attacco per l'Inter: fuori Esposito, dentro Curatolo. 64' 17:54 - 31 ago Imbucata di Carboni per Owusu che cade a terra, proteste Inter. 61' 17:50 - 31 ago Sostituzione Torino: esce Ansah, entra Caccavo. 59' 17:49 - 31 ago Ancora Passador! Il portiere del Torino non è perfetto sul traversone di Owusu, ma è un muro sul successivo tentativo di tap in di Esposito. 58' 17:47 - 31 ago Fallo da dietro di Carboni su Gineitis, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 56' 17:47 - 31 ago Di Maggio mette in mezzo un pallone dalla destra, nessun pericolo per Passador. 50' 17:39 - 31 ago Si rivede in avanti il Torino: Vaiarelli si presenta a tu per tu con Botis, il suo tentativo viene murato dal portiere greco. 48' 17:37 - 31 ago Prima occasione per Owusu: il numero 30 dell'Inter riceve da Zanotti e scarica un destro potente che termina alto sopra la traversa. 46' 17:37 - 31 ago Doppio cambio anche per l'Inter: ci sono Owusu e Di Maggio al posto di Iliev e Martini. 46' 17:35 - 31 ago Due cambi per il Torino: entrano Vaiarelli e D'Agostino per Weidmann e Antolini. 17:34 - 31 ago Fischio dell'arbitro, comincia il secondo tempo di Torino-Inter. 17:18 - 31 ago Finisce qui il primo tempo di Torino-Inter: granata in vantaggio grazie alla rete di Ansah, ma quante occasioni per i nerazzurri. 45' 17:15 - 31 ago Concessi 3 minuti di recupero. 43' 17:13 - 31 ago Ennesima mischia nell'area di rigore del Torino, Perin guadagna un nuovo calcio d'angolo. 39' 17:09 - 31 ago Passador nuovamente protagonista: il portiere del Torino si oppone al colpo di testa di Iliev, sulla respinta si avventa Kamate ma blocca ancora l'estremo difensore granata. 38' 17:08 - 31 ago Altra occasione per l'Inter: sinistro dai 20 metri di Carboni, Passador si supera. 36' 17:06 - 31 ago Sugli sviluppi del corner a centro area spunta Guercio, il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. 35' 17:05 - 31 ago Aumenta la pressione dell'Inter, conquistato un altro calcio d'angolo. 33' 17:04 - 31 ago Prolungata combinazione Esposito-Kamate, l'attaccante libera il centrocampista che si ritrova al limite dell'area: il destro non è il suo piede e si vede, conclusione debole. 28' 16:59 - 31 ago Dellavalle provoca Andersen, scintille tra i due: interviene l'arbitro a riportare la calma. 26' 16:55 - 31 ago L'arbitro autorizza il cooling break: le squadre si dirigono verso le panchine per rinfrescarsi. 25' 16:55 - 31 ago Gesto di stizza di Carboni, che rischia il giallo per aver allontanato con violenza il pallone. 21' 16:50 - 31 ago Ancora Inter pericolosa: angolo dalla sinistra calciato da Iliev, Esposito la sfiora di tacco, Passador si supera e manda in corner. 20' 16:49 - 31 ago Bella manovra corale dell'Inter, Kamate allarga per Perin, il suo cross viene deviato e rischia di beffare Passador: calcio d'angolo per i nerazzurri. 17' 16:46 - 31 ago Inserimento centrale di Kamate, che preferisce non calciare e allargare per Iliev: chiude la difesa del Torino. 14' 16:45 - 31 ago Torino in vantaggio: Gineitis mette in mezzo un pallone insidioso che attraversa tutta l'area di rigore, dalla parte opposta arriva Dembele che crossa morbido per la testa di Ansah, che da due passi non sbaglia. 12' 16:42 - 31 ago Primo cartellino giallo anche per il Torino: ammonito Weidmann, fallo su Kamate. 8' 16:39 - 31 ago Iliev verticalizza senza perdere tempo per Esposito, palla troppo lunga: Antov è in netto anticipo e alleggerisce su Passador. 5' 16:35 - 31 ago Grandissima giocata di Ansah: tunnel a Fontanarosa e palla in mezzo, blocca tutto Botis. 4' 16:34 - 31 ago Intervento in ritardo di Kamate su Ansah: l'arbitro non concede sconti, cartellino giallo per il centrocampista dell'Inter. 16:29 - 31 ago Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone affidato al Torino. 16:28 16:29 - 31 ago Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Torino in classica divisa granata, Inter in maglia da trasferta.

Nella ripresa i nerazzurri crescono, attaccano a testa bassa, ma non riescono a creare pericoli concreti dalle parti di Passador, attento e reattivo quando chiamato in causa. Nel finale nerazzurri a trazione anteriore, entrano Owusu, Curatolo e Sarr, ma la musica non cambia: sabato, in casa contro il Verona, l'occasione per riscattarsi e conquistare la prima vittoria in campionato.

Terza giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, ancora a secco di vittorie e reduce dal pareggio interno contro il Cagliari, affronta in trasferta il Torino, a punteggio pieno dopo due gare e fresco di successo sul campo dell'Atalanta. Il tecnico nerazzurro conferma 10/11 della squadra vista sabato: l'unica novità è rappresentata da Esposito (alla prima in assoluto da titolare con l'Under 19) al centro dell'attacco al posto dell'infortunato Zuberek. Tra i granata spazio dal primo minuto per l'ex Jurgens. Calcio di inizio alle 16:30.

Le formazioni ufficiali di Torino-Inter:

TORINO (4-3-1-2): 1 Passador; 27 Dembele, 5 N'Guessan, 4 Anton (C), 25 Dellavalle; 8 Gineitis, 31 Ruszel, 19 Antolini; 30 Weidmann; 11 Ansah, 15 Jurgens. A disposizione: 12 Hennaux, 22 Brezzo, 2 Gaj, 6 Rettore, 7 D'Agostino, 9 Caccavo, 10 Dell'Aquila, 16 Corona, 18 Vaiarelli, 23 Dalla Vecchia, 24 Savva, 26 Bura, 29 Njie. Allenatore: Giuseppe Scurto.

INTER (4-3-2-1): 1Botis; 2 Zanotti (C), 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 26 Perin; 7 Martini, 24 Andersen, 14 Kamate; 10 Carboni, 11 Iliev; 23 Esposito. A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti, 4 Stankovic, 8 Grygar, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 30 Owusu, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Claudio Petrella (sez. Viterbo). Assistenti: Spagnolo - Decorato.