Primavera, Inter-Cagliari 2-2 risultato finale: Carboni evita la seconda sconfitta

Primo punto stagionale per i ragazzi di Chivu: in gol Iliev su rigore nel primo tempo e Carboni nella ripresa

Fabio Alampi

Primo punto stagionale per l'Inter, che pareggia 2-2 contro il Cagliari dopo essere stato due volte in svantaggio. Tanti errori da parte dei nerazzurri, che dimostrano però la volontà di non perdere e riacciuffano gli avversari nei minuti finali della ripresa. Brutte notizie per Chivu, che dopo 2 minuti deve fare i conti con l'infortunio di Zuberek: l'attaccante polacco esce in barella, si teme una frattura al braccio. A passare in vantaggio sono gli ospiti, con Michele Carboni che trasforma un calcio di rigore concesso per fallo ingenuo di Andersen su Deriu. Il pareggio arriva allo scadere della prima frazione di gioco, sempre dagli 11 metri: questa volta è Iliev a esultare.

Inter 2-2 Cagliari

12:56 - 27 ago Non c'è più tempo. Finisce qui la sfida tra Inter e Cagliari: 2-2 il risultato finale, reti nerazzurre di Iliev su rigore e di Carboni. 93' 12:56 - 27 ago Rischio enorme nell'area di rigore dell'Inter: Kosiqi finisce a terra, l'arbitro lascia proseguire. Proteste veementi dalla panchina rossoblu. 90' 12:53 - 27 ago Concessi 4 minuti di recupero. 87' 12:48 - 27 ago Intervento scomposto di Guercio su Kosiqi, ammonito il difensore dell'Inter. 86' 12:48 - 27 ago Risposta immediata del Cagliari: Masala spunta alle spalle di Guercio, bravissimo Botis a chiudere la porta. 85' 12:46 - 27 ago Nuova occasione per l'Inter: manovra avvolgente nerazzurra, cross di Zanotti, il colpo di testa di Esposito sfiora l'incrocio dei pali. 83' 12:45 - 27 ago Due cambi per il Cagliari: entrano Kosiqi e Mameli per Yanken e Carboni. 79' 12:42 - 27 ago PAREGGIO DELL'INTEEEEEEEEER!! VALENTIN CARBONIIIII!! Azione insistita dei nerazzurri, Andersen tocca per Carboni che con il sinistro beffa il portiere avversario, aiutato anche da una deviazione. 76' 12:37 - 27 ago Cambio per il Cagliari: Konate prende il posto di Deriu. 73' 12:36 - 27 ago Angolo dalla destra per l'Inter, a centro area spunta Carboni, il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. 71' 12:33 - 27 ago Punizione per il Cagliari affidata a Masala, conclusione che termina non lontana dal palo alla sinistra di Botis. 70' 12:31 - 27 ago Intervento in ritardo di Esposito su Carboni, giallo anche per l'attaccante dell'Inter. 67' 12:28 - 27 ago Sostituzione per il Cagliari: entra Belloni per Martino. 66' 12:27 - 27 ago Fallo di Carboni su Grygar, ammonizione per il centrocampista del Cagliari. 64' 12:26 - 27 ago Cagliari in avanti: colpo di testa di Martino, palla abbondantemente alta. 62' 12:23 - 27 ago Doppio cambio per l'Inter: escono Martini e Sarr, entrano Grygar ed Esposito. 60' 12:22 - 27 ago Contropiede per l'Inter, Sarr sbaglia la misura del passaggio e spreca una buona occasione. 55' 12:16 - 27 ago Cagliari nuovamente in vantaggio: cross dalla sinistra di Carboni, splendida girata al volo con il mancino di Yanken che non lascia scampo a Botis. 52' 12:14 - 27 ago Inter vicina al gol: colpo di testa da pochi passi di Andersen, Lolic blocca. 50' 12:12 - 27 ago Combinazione Carboni-Zanotti sulla destra, l'Inter guadagna un calcio d'angolo. 12:07 - 27 ago Inizia il secondo tempo, nessun cambio per i due tecnici. 11:52 - 27 ago Finisce qui il primo tempo di Inter-Cagliari: vantaggio ospite con Carboni dagli 11 metri, risponde sempre dal dischetto Iliev. 46' 11:49 - 27 ago Bella palla recuperata da Kamate, che riparte e prova l'imbucata per Sarr: chiude la difesa del Cagliari. 45' 11:47 - 27 ago Concessi 4 minuti di recupero. 43' 11:47 - 27 ago PAREGGIO DELL'INTEEEEEEEER!! Iliev non sbaglia dagli 11 metri, destro forte e incrociato sul quale Lolic non può nulla. 42' 11:57 - 27 ago Calcio di rigore per l'Inter: Sulis taglia la strada a Sarr, l'attaccante nerazzurro cade a terra, l'arbitro non ha dubbi. Decisione molto contestata. 41' 11:44 - 27 ago Doppia chance per l'Inter, Iliev viene murato due volte. 40' 11:43 - 27 ago Scucchiaiata di Carboni a cercare Sarr, bravissimo Lolic in uscita. 37' 11:39 - 27 ago Aumenta la pressione dell'Inter: discesa sulla destra di Zanotti, palla arretrata, Iliev anticipato all'ultimo momento. 35' 11:37 - 27 ago Chance colossale per l'Inter: Iliev mette Martini davanti alla porta, bravo Lolic a respingere il tentativo di prima intenzione del centrocampista nerazzurro. 34' 11:35 - 27 ago Destro dal limite di Cavuoti, nessun problema per Botis. 30' 11:33 - 27 ago Occasione per l'Inter: Sarr ruba palla a Pintus in area di rigore e serve Carboni, la girata di sinistro del numero 10 nerazzurro non trova lo specchio della porta. 29' 11:31 - 27 ago Masala riceve palla sul vertice dell'area di rigore nerazzurra, rientra sul sinistro e prova la conclusione, murata da Perin. 26' 11:28 - 27 ago Primo cartellino giallo del match: Martino perde palla e successivamente aggancia Zanotti, l'arbitro ammonisce il terzino del Cagliari. 25' 11:27 - 27 ago Imbucata di Andersen per Martini, chiude bene Martino. 21' 11:23 - 27 ago Rimpallo favorevole per Kamate, che entra in area e si scontra con Sulis: rimane a terra il difensore del Cagliari. 19' 11:21 - 27 ago Cagliari in vantaggio: Botis intuisce ma non basta, Carboni trasforma il calcio di rigore. 18' 11:19 - 27 ago Calco di rigore per il Cagliari: Andersen tocca ingenuamente Deriu, l'arbitro indica il dischetto. 16' 11:18 - 27 ago Attacca il Cagliari sulla destra, Perin fa buona guardia su Masala e allontana il pericolo. 13' 11:16 - 27 ago Chance per l'Inter: rinvio errato di Lolic, Andersen serve di prima Sarr, ma l'attaccante nerazzurro non trova la coordinazione giusta per calciare. 8' 11:15 - 27 ago Cagliari vicino al gol: Cavuoti entra in area dalla sinistra e prova il diagonale con il mancino, palla che sfiora il palo. 7' 11:14 - 27 ago Applicato un tutore al braccio destro di Zuberek. Al suo posto Chivu inserisce Sarr. 5' 11:08 - 27 ago Minuti di attesa per consentire le cure a Zuberek, costretto a uscire in barella. 2' 11:06 - 27 ago Zuberek cade a terra appoggiando male il braccio: entra lo staff medico dell'Inter, apprensione sulla panchina nerazzurra. 12:06 - 27 ago Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Cagliari. 10:59 10:59 - 27 ago Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, accompagnati dalla terna arbitrale: Inter in maglia da trasferta, Cagliari in classica divisa rossoblu. 10:50 10:50 - 27 ago Le due squadre rientrano negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match. 10:25 10:41 - 27 ago Inter e Cagliari scendono in campo per il riscaldamento.

Nella ripresa la musica non cambia: tanto equilibrio, ma poche occasioni nitide. Il Cagliari ritorna in avanti grazie a una splendida volata mancina al volo di Yankev, l'Inter non ci sta e trova il gol del 2-2 grazie a Valentin Carboni. Nel finale le squadre, estremamente stanche, non riescono a trovare le forze per tentare il colpo del ko e si accontentano di un punto ciascuna.

Seconda giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Bologna, debutta davanti al pubblico di casa ospitando allo stadio Breda di Sesto San Giovanni il Cagliari del neo tecnico Michele Filippi, battuto dal Torino la scorsa settimana. Il tecnico nerazzurro presenta 3 novità di formazione nel confermato 4-3-2-1: in difesa, sulla sinistra, debutto per Perin, mentre a centrocampo spazio ad Andersen e Kamate. In porta conferma per Botis, davanti Carboni e Iliev alle spalle di Zuberek. Calcio di inizio alle ore 11.

Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari:

INTER (4-3-2-1): 1Botis; 2 Zanotti (C), 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 26 Perin; 7 Martini, 24 Andersen, 14 Kamate; 10 Carboni, 11 Iliev; 9 Zuberek. A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti, 4 Stankovic, 8 Grygar, 13 Stabile, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 23 Esposito, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 30 Owusu. Allenatore: Cristian Chivu.

CAGLIARI (4-3-3): 1 Lolic; 28 Sulis, 6 Pintus, 19 Vitale,37 Martino; 17 Caddeo, 8 Carboni, 10 Cavuoti (C); 11 Masala, 33 Yanken, 14 Deriu. A disposizione: 32 Iliev, 5 Conti, 7 Pulina, 9 Kosiqi, 13 Cogoni, 18 Serra, 24 Belloni, 25 Arba, 26 Mameli, 27 Konate. Allenatore: Michele Filippi.

Arbitro: Dario Madonia (sez. Palermo).

Assistenti: Peloso - Fiore Marat