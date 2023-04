Primavera, Udinese-Inter 0-2 risultato finale: Esposito-Stankovic, playoff più vicini

Terza vittoria consecutiva per l'Inter Primavera, che si impone sul campo dell'Udinese e rosicchia altri 2 punti sulla coppia composta da Sassuolo e Frosinone, portandosi a 5 lunghezze dalla zona playoff. I ragazzi di Chivu si impongono con il punteggio di 0-2 grazie alle reti segnate nel primo tempo da Esposito e da Stankovic. Successo mai in discussione, con i nerazzurri in pieno controllo del match fin dai primi minuti e risultato che avrebbe essere anche più ampio. A nulla serve la sterile reazione di orgoglio dei friulani, incapaci di creare grossi pericoli dalle parti di Botis. Con questa vittoria l'Inter sale a quota 42 punti in classifica, al pari di Sampdoria ed Empoli, prossimo avversario venerdì a Milano.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Udinese in classica divisa bianconera, Inter in maglia nerazzurra.

Carboni entra in area di rigore e cade sulla pressione di un avversario, per l'arbitro non c'è nulla.

Imbucata di Stankovic, respinge corto la difesa dell'Udinese, rimette in mezzo Fontanarosa ma Esposito non riesce a girare a rete.

Altra chance per l'Inter: Carboni lavora un bel pallone sulla destra e scarica per l'accorrente Stankovic, il suo destro di prima intenzione termina non lontano dalla traversa.

Prima ammonizione del match: cartellino giallo per Castagnaviz, entrata in ritardo su Martini.

Cambio per l'Udinese: entra De Crescenzo per Pejicic.

Ventinovesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal successo di misura contro la Juventus, affronta in trasferta l'Udinese, penultima e ormai prossima alla retrocessione. Il tecnico nerazzurro conferma per 10/11 la formazione di settimana scorsa: unico cambio, Owusu per Curatolo nel tridente offensivo con Carboni ed Esposito. In porta Botis, difesa con Zanotti, Kassama, Matjaz e Fontanarosa, Stankovic in cabina di regia con Martini e Akinsanmiro ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 15.