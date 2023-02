Coppa Italia Primavera, Inter-Sampdoria 2-1 risultato finale: nerazzurri in semifinale!

Missione compiuta per l'Inter, che batte 2-1 la Sampdoria e conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia. La Primavera nerazzurra si impone con il punteggio di 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Curatolo e di Stankovic. Tardivo il gol segnato nella ripresa da Montevago, con i blucerchiati che provano fino all'ultimo ad acciuffare il pareggio, senza però rendersi particolarmente pericolosi dalle parti di Calligaris. Nel prossimo turno, in programma ad aprile, l'Inter affronterà la Roma.

Lancio in profondità per Iliev, palla troppo lunga.

GOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEER!! CURATOLOOOOO!! Iliev entra in area e calcia, deviazione di Curatolo e palla in fondo al sacco!

Ancora Inter in avanti: Martini entra in area e mette in mezzo, palla che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare compagni pronti alla deviazione.

Contropiede Inter sulla destra, Owusu allarga su Zanotti che crossa in mezzo, Curatolo controlla ma l'arbitro ferma tutto per un fallo di mano.

Cambio per l'Inter: entra Sarr per Curatolo.

Angolo per la Sampdoria, mischia in area, Stankovic salva sulla linea.

Inter a un passo dal tris: filtrante di Iliev per Owusu, il suo tiro viene respinto da Scardigno in uscita dispersata.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Esposito e Grygar per Iliev e Stankovic.

Ultimo cambio per la Sampdoria: entra Porcu per Savio.

Non c'è più tempo! L'Inter batte la Ssampdoria 2-1 e vola in semifinale!

Quarti di finale di Coppa Italia Primavera: Inter e Sampdoria si giocano l'ultimo pass per le semifinali. I nerazzurri, dopo aver eliminato nel turno precedente il Verona con un pirotecnico 5-4, affrontano i blucerchiati, che hanno avuto la meglio sul Monza solamente dopo i calci di rigore. Chivu schiera dal primo minuto il nigeriano Akinsanmiro, al debutto da titolare, mentre in difesa si rivedono Zanotti e Stante. In avanti turno di riposo per Esposito, che parte dalla panchina. Calcio di inizio alle ore 14:15, chi vince affronterà la Roma.