Intervenuto ai microfoni di Tele A, Raffaele Auriemma ha parlato della lotta scudetto. Per il giornalista non sarà l'Inter la squadra da battere: "Il Napoli sta dimostrando un grande rendimento. L’Inter non è la squadra da battere. Può sicuramente dire la sua, vorrà difendere lo Scudetto a lungo, ma ad oggi tra quelle che puntano al tricolore il Napoli è la squadra più attrezzata e pronta e che ha lavorato meglio sia sul mercato che negli allenamenti".