Inter, il momento di Carboni è arrivato: prima convocazione in Champions League

Settimana da sogno per Valentin Carboni: il gioiellino classe 2005 dell'Inter, dopo il debutto in Prima Squadra contro la Roma , ha ricevuto la sua prima convocazione in Champions League. Il fantasista argentino figura nella lista dei calciatori a disposizione di Simone Inzaghi per il match di questa sera contro il Barcellona, e non in quella di Chivu per la Youth League. Con lui anche Botis e Zanotti, suoi compagni di squadra nella Primavera nerazzurra.

Per il fantasista argentino un altro traguardo raggiunto: un'ascesa inarrestabile, se si pensa che solamente 2 anni fa (il 3 ottobre 2020) faceva il suo debutto con l'Inter, in un match del campionato Under 16. Ora, raggiunti i requisiti per essere inserito nella lista B della Champions League, la prima panchina europea tra i grandi, contro un avversario come il Barcellona. L'infortunio di Lukaku gli ha spalancato le porte della Prima Squadra, e chissà che questa sera non possa scendere in campo per qualche minuto contro la squadra dove il suo idolo Leo Messi ha incantato per anni.