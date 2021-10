Youth League, Inter-Sheriff 2-1 risultato finale: Casadei fa volare i nerazzurri

Terza giornata del girone D di Youth League: i nerazzurri di Cristian Chivu affrontano la formazione moldava

Fabio Alampi

Inter 2-1 Sheriff

16:00 - 19 ott Arriva il triplice fischio dell'arbitro: l'Inter batte lo Sheriff 2-1 grazie al colpo di testa di Casadei e a un'autorete. Nel finale gol della bandiera dei moldavi con Pogreban. 92' 15:52 - 19 ott Ultimo cambio per l'Inter: entra Bonavita per Fabbian. 90' 15:52 - 19 ott Concessi 4 minuti di recupero. 88' 15:48 - 19 ott Ammonito Yatko per trattenuta su Curatolo. 86' 15:46 - 19 ott Gran palla filtrante di V. Carboni per Curatolo, esce bene Dumenco. 83' 15:44 - 19 ott Lo Sheriff accorcia le distanze: mischia nell'area di rigore dell'Inter, tap in di Pogreban. 81' 15:42 - 19 ott Doppio cambio per lo Sheriff: entrano Pogreban e Yatco per Botan e Hatman. 75' 15:36 - 19 ott Curatolo sfiora il gol! Casadei riceve sulla destra e scarica a centro area, il neo entrato colpisce di prima intenzione ma la sua conclusione termina a lato di un soffio. 73' 15:34 - 19 ott Altri due cambi per l'Inter: entrano Curatolo e Cortinovis per Jurgens e Franco Carboni. 68' 15:29 - 19 ott Doppia sostituzione per lo Sheriff: escono curtul e Cucereavnco, entrano Jaloba e Botan. 67' 15:28 - 19 ott RADDOPPIO DELL'INTEEEEER!! Calcio d'angolo dalla sinistra, colpo di testa di Hoti, palla che carambola su Carmanov e termina in rete. 66' 15:27 - 19 ott Secondo cambio per l'Inter: entra Nunziatini al posto di Iliev. 63' 15:24 - 19 ott Punizione per l'Inter: calcia Casadei, para Dumenco. 61' 15:22 - 19 ott Intervento duro su Iliev: punizione da posizione interessante per l'Inter. 59' 15:20 - 19 ott Angolo dalla sinistra per l'Inter, colpo di testa di Hoti: nessun problema per Dumenco. 54' 15:15 - 19 ott Sostituzione per lo Sheriff: esce Covalschi, entra Botan. 49' 15:10 - 19 ott INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! SEMPRE CASADEI!! Cross dalla sinistra di Franco Carboni, solito stacco imperioso di Casadei che di testa non lascia scampo a Dumenco. 48' 15:10 - 19 ott Subito ammonito Valentin Carboni, che commette fallo e allontana con stizza la palla. 46' 15:07 - 19 ott Subito un cambio per l'Inter: esordio in Primavera per Valentin Carboni, che entra al posto di Owusu. 15:07 - 19 ott Fischio dell'arbitro, inizia la ripresa di Inter-Sheriff. 14:50 - 19 ott Finisce qui il primo tempo di Inter-Sheriff: punteggio fermo sullo 0-0. 47' 14:48 - 19 ott Sangalli pesca a centro area Casadei, ma il centrocampista nerazzurro sfiora soltanto di testa. 45' 14:46 - 19 ott Concessi 4 minuti di recupero. 38' 14:40 - 19 ott Duro intervento da dietro di Scurtul su Fabbian, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 36' 14:38 - 19 ott Aumenta la pressione nerazzurra: Owusu entra in area e scarica per l'accorrente Sangalli, il destro dal limite del capitano non inquadra lo specchio della porta. 34' 14:37 - 19 ott Contropiede Inter, Fabbian serve Iliev che perde l'attimo e non calcia da ottima posizione. 31' 14:36 - 19 ott Jurgens con la punta del piede prova ad anticipare il portiere dello Sheriff, ma lo colpisce pericolosamente alla testa: ammonito. 29' 14:30 - 19 ott Fallo di Carmanov su Zanotti: cartellino giallo per l'attaccante dello Sheriff. 26' 14:27 - 19 ott Problemi al ginocchio per Dumenco: rimane a terra il portiere dello Sheriff, necessario l'intervento dello staff medico. 24' 14:26 - 19 ott Bella combinazione sulla sinistra Carboni-Fabbian, nulla di fatto. 20' 14:22 - 19 ott Jurgens mette il turbo e scappa sulla sinistra, Costin tocca il pallone e mette in corner. 15' 14:16 - 19 ott Discesa sulla destra di Zanotti, palla in mezzo, la difesa dello Sheriff si rifugia in calcio d'angolo. 14' 14:15 - 19 ott Fontanarosa vede il movimento in profondità di Jurgens, palla leggermente troppo lunga. 12' 14:15 - 19 ott Sheriff in avanti: tiro dalla distanza di Covali, nessun pericolo per Rovida. 10' 14:12 - 19 ott Lancio in profondità di Zanotti per Jurgens, esce Dumenco. 7' 14:08 - 19 ott Prima ammonizione del match: Carboni ferma fallosamente Forov, l'arbitro estrae il cartellino. 4' 14:06 - 19 ott Prima occasione per l'Inter: Fabbian dalla sinistra mette un pallone arretrato per l'accorrente Jurgens, ma l'attaccante nerazzurro non riesce a coordinarsi e spedisce a lato. 3' 14:05 - 19 ott Punizione tagliata dalla sinistra di Carboni, allontana la difesa dello Sheriff. 14:01 - 19 ott Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dallo Sheriff. 13:58 14:01 - 19 ott Le due squadra fanno il loro ingresso in campo: Inter in maglia nera, Sheriff in divisa giallo fluo. 13:50 13:53 - 19 ott Inter e Sheriff rientrano negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match. 13:25 13:30 - 19 ott Le due squadre scendono in campo per la fase di riscaldamento.

Missione compiuta per l'Inter di Cristian Chivu, che batte lo Sheriff e si porta al primo posto in solitaria nel girone D di Youth League. Contro i moldavi finisce 2-1 grazie al colpo di testa del "solito" Casadei e a un'autorete, nel finale gol della bandiera ospite con Pogreban. Gara difficile, contro un avversario che ha badato unicamente a difendersi e a non concedere spazi. Primo tempo con poche emozioni, che si chiude sullo 0-0 senza che l'Inter riesca a creare pericoli concreti in zona gol.

Nella ripresa Chivu si gioca da subito la carta Valentin Carboni, talentuoso classe 2005 all'esordio assoluto con la Primavera e fratello di Franco, e la musica cambia. Nerazzurri in vantaggio dopo soli 4 minuti con il solito asse Carboni-Casadei: cross dalla sinistra del terzino, stacco imperioso del centrocampista e palla in rete. Quinto centro stagionale per Casadei (3 in campionato e 2 in Youth League). La resistenza moldava si sfalda e arriva il raddoppio interista con un colpo di testa di Hoti deviato da Carmanov nella sua porta. Nel finale arriva la rete della bandiera dello Sheriff con Pogreban, che risolve una mischia e mette il pallone alle spalle di Rovida. Con questi 3 punti l'Inter guida ora il girone D di Youth League a quota 7, davanti a Shakhtar Donetsk (6), Real Madrid (4) e Sheriff (0).

L'Inter di Cristian Chivu, dopo il pareggio in extremis ottenuto a Empoli in campionato, tornano a giocare in Youth League: la Primavera nerazzurra affronta lo Sheriff, nella terza giornata del girone D. L'Inter, guida la classifica a quota 4 punti, frutto dell'1-1 casalingo contro il Real Madrid e del successo in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico nerazzurro schiera i collaudato 4-3-2-1, con Iliev e Owusu alle spalle di Jurgens. In porta c'è Rovida, in difesa si rivedono Hoti e Fontanarosa con Zanotti e Carboni sulle fasce, in cabina di regia Sangalli con Casadei e Fabbian ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 14.

Le formazioni ufficiali di Inter-Sheriff:

INTER (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni F.; Casadei, Sangalli (S), Fabbian; Iliev, Owusu; Jurgens.

A disposizione: Raimondi, Cortinovis, Nunziatini, Moretti, Bonavita, Curatolo, Carboni V.

Allenatore: Cristian Chivu

SHERIFF (4-3-3): Dumenco; Picus, Ichim, Costin, Cucereavenco; Covali, Scurtul (C), Covalschi; Forov, Carmanov, Hatman

A disposizione: Savocica, Yatco, Pogreban, Jaloba, Colis, Botan, Dijinari

Allenatore: Shota Makharadze