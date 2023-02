Youth League, Ruh Lviv-Inter 5-4 dcr: nerazzurri eliminati, calci di rigore fatali

Finisce ai playoff il cammino in Youth League dell'Inter: i ragazzi di Chivu si arrendono solamente ai calci di rigore contro gli ucraini del Ruh Lviv. La Primavera nerazzurra, scesa in campo con la formazione pressochè tipo (inclusi Zanotti, Fontanarosa e Carboni, concessi dalla Prima Squadra), pagano un primo tempo giocato sotto ritmo e con poca personalità, chiuso in svantaggio di una rete a causa di un grave errore difensivo che Panchenko non perdona. Nella ripresa l'Inter attacca a testa bassa, e in apertura di frazione trova il pareggio grazie allo splendido gol di Esposito. Le occasioni si susseguono, ma il punteggio non cambia: si va ai calci di rigore. I nerazzurri sbagliano 3 tentativi su 6 (Iliev, Fontanarosa e Stankovic), gli ucraini festeggiano anche grazie a Vanisvkyi, portiere entrato apposta per i tiri dagli 11 metri.