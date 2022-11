Youth League, Bayern Monaco-Inter 2-0 risultato finale: sconfitta indolore

Ultima giornata del girone C per i nerazzurri, già qualificati: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Fabio Alampi

L'Inter chiude con una sconfitta indolore la fase a gironi di Youth League: la Primavera nerazzurra, qualificata con un turno di anticipo ai playoff, perde 2-0 contro il Bayern Monaco, al termine di un match ben giocato e nel quale avrebbe meritato quanto meno il pareggio. Per i bavaresi la magra consolazione di non arrivare ultimi nel girone C. Prestazione comunque positiva da parte dei ragazzi di Chivu, che creano tante occasioni, sbagliano un rigore con Stankovic e colpiscono un palo con Esposito, ma a spuntarla sono i padroni di casa, decisamente più cinici sotto porta.

Bayern Monaco 2-0 Inter

17:55 - 1 nov Non c'è più tempo! Il Bayern Monaco batte l'Inter 2-0 grazie ai gol di Hepburn in apertura e di Qashi nella ripresa. Nerazzurri comunque qualificati ai playoff. 90' 17:52 - 1 nov Saranno 3 i minuti di recupero. 88' 17:47 - 1 nov Cambio anche per l'Inter: entra Stabile per Di Pentima. 87' 17:47 - 1 nov Sostituzione per il Bayern Monaco: dentro Schablas, fuori Becker. 86' 17:46 - 1 nov Hepburn prova a fare tutto da solo, evita due avversari e prova il diagonale con il destro, palla in calcio d'angolo. 84' 17:45 - 1 nov Di Pentima entra da dietro su Zvonarek e lo stende, cartellino giallo anche per il difensore dell'Inter. 79' 17:40 - 1 nov Raddoppio del Bayern Monaco: Qashi riceve spalle alla porta, si gira e lascia partire un sinistro sul quale Botis non può far nulla. 77' 17:38 - 1 nov Sostituzione Inter: entra Bonavita per Owusu. 76' 17:37 - 1 nov Inter a un passo dal pareggio! Cross perfetto dalla destra di Biral, stacco imperioso di Esposito che colpisce di testa, ma il suo tentativo si stampa sul palo. 75' 17:35 - 1 nov Esposito arriva in ritardo e atterra Zvonarek, l'arbitro lo ammonisce. 73' 17:32 - 1 nov Ammonito per proteste Stante. 70' 17:30 - 1 nov Due cambi per il Bayern Monaco: spazio a Dettoni e a Demircan, escono Wimmer e Scholze. 67' 17:27 - 1 nov Chance per l'Inter: Stankovic trova in mezzo all'area di rigore Esposito, ma il suo colpo di testa è troppo debole per impensierire Hülsmann. 66' 17:26 - 1 nov Palla in profondità per Owusu, che si gira e appoggia per l'accorrente Di Maggio, la difesa del Bayern Monaco si rifugia in corner. 65' 17:24 - 1 nov Triplo cambio per l'Inter: entrano Iliev, Esposito e Di Maggio, escono Zefi, Zuberek e Kamate. 60' 17:19 - 1 nov Sostituzione Bayern Monaco: entra Pavlovic per Aseko Nkili. 59' 17:19 - 1 nov Bayern Monaco pericoloso: cross dalla sinistra, Perin buca l'intervento di testa, palla che arriva a Scholze che calcia da ottima posizione, bravo Botis a opporsi con il corpo. 57' 17:17 - 1 nov Zvonareksi inserisce centralmente e colpisce al volo un pallone proveniente dalla sinistra, ma non inquadra la porta dell'Inter: nessun pericolo per Botis. 54' 17:15 - 1 nov Palla in profondità per Zuberek, ma si alza la bandierina del guardalinee: fuorigioco. 49' 17:11 - 1 nov Trattenuta di Bengi su Zuberek, cartellino giallo anche per il secondo difensore centrale del Bayern Monaco. 46' 17:08 - 1 nov Subito un cambio per il Bayern Monaco: entra Qashi al posto di Klanac. 17:08 - 1 nov Comincia il secondo tempo di Bayern Monaco-Inter. 16:49 - 1 nov Finisce qui il primo tempo: Bayern Monaco in vantaggio grazie al gol in apertura di Hepburn. per l'Inter errore dal dischetto di Stankovic. 46' 16:48 - 1 nov Botta dalla distanza di Stankovic, ancora Hülsmann nega il gol all'Inter. 45' 16:48 - 1 nov Concesso un minuto di recupero. 45' 16:48 - 1 nov Forcing dell'Inter: cross di Zuberek dalla destra, sul secondo palo arriva Perin che calcia di prima intenzione, il suo sinistro viene mandato in corner da Hülsmann. 44' 16:46 - 1 nov Ancora Inter! Owusu si presenta a tu per tu con Hülsmann, super parata del portiere tedesco. 43' 16:46 - 1 nov Occasionissima per l'Inter! Zefi punta il diretto avversario sulla sinistra, lo salta di netto e mette in mezzo, la girata mancina di Di Pentima sfiora l'incrocio dei pali. 42' 16:44 - 1 nov Wimmer sgambetta da dietro Zuberek, ammonito il difensore centrale del Bayern Monaco. 39' 16:42 - 1 nov Bayern Monaco pericoloso sulla tre quarti, ottima la ciusura in scivolata di Stante. 35' 16:37 - 1 nov Ammonito anche Martini per una trattenuta su Becker. 33' 16:35 - 1 nov Fallo di Kamate su Becker, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 31' 16:34 - 1 nov Torna a farsi pericoloso il Bayern Monaco, Botis è reattivo sulla conclusione di Klanac. 27' 16:38 - 1 nov Sul dischetto si presenta Stankovic, ma il suo tentativo dagli 11 metri viene parato da Hülsmann! Sulla respinta Owusu manda alto da due passi. 26' 16:29 - 1 nov Calcio di rigore per l'Inter! Zuberek si gira e viene steso in area da Wimmer, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. 24' 16:27 - 1 nov Contropiede Inter: velo di Zefi per Zuberek, che allarga sulla sinistra per Kamate. Il passaggio filtrante del francese è impreciso, e il Bayern Monaco riparte. 22' 16:25 - 1 nov Stankovic rischia di perdere un pallone sanguinoso al limite dell'area, ma recupera e subisce fallo, evitando il peggio per l'Inter. 19' 16:22 - 1 nov Hepburn viene pescato all'interno dell'area di rigore dell'Inter con una lunga rimessa, ma non riesce ad agganciare il pallone. 16' 16:18 - 1 nov Azione manovrata del Bayern Monaco, bravo Zefi in fase difensiva a chiudere e a subire fallo. 13' 16:16 - 1 nov Perin trova Zuberek in area di rigore Bayern, ma l'attaccante polacco viene chiuso. 12' 16:14 - 1 nov Punizione dalla destra per il Bayern Monaco, nessun pericolo per la difesa dell'Inter. 9' 16:13 - 1 nov Prova a reagire l'Inter, che conquista il primo calcio d'angolo della partita. 7' 16:13 - 1 nov Ci prova ancora Hepburn, respinge Botis. 3' 16:09 - 1 nov Vantaggio immediato del Bayern Monaco: Hepburn riceve un suggerimento di Manuba e batte Botis. 16:06 - 1 nov Fischio dell'arbitro, si comincia!

Pronti, via, e il Bayern Monaco è già in vantaggio: lunga rimessa laterale dalla destra, difesa dell'Inter che si fa sorprendere e Hepburn ringrazia. I nerazzurri reagiscono e guadagnano campo, appoggiandosi spesso e volentieri a Zuberek, al rientro da titolare. Proprio l'attaccante polacco si guadagna un calcio di rigore, ma Stankovic sbaglia e Owusu non trova la porta sulla respinta. Nel finale di primo tempo autentico forcing da parte della Primavera interista, ci provano Di Pentima, ancora Owusu, Perin e Stankovic, ma un Hülsmann in stato di grazia e la scarsa precisione lasciano il punteggio fermo sull'1-0.

Nella ripresa la musica non cambia: l'Inter attacca a testa bassa, Esposito entra e colpisce un palo clamoroso, ma nel momento migliore dei nerazzurri arriva la rete del ko firmata da Qashi. I ragazzi di Chivu chiudono al secondo posto il girone C con 7 punti, alle spalle del Barcellona: testa ora al campionato, dove la situazione rimane delicatissima. E lunedì sera sfida alla Juventus capolista.

Ultima giornata del girone C di Youth League: l'Inter, già qualificata per i playoff e certa del secondo posto, affronta il Bayern Monaco fanalino di coda. Chivu presenta una formazione inedita, fra infortuni, squalifiche ed elementi "prestati" alla Prima Squadra: nel 4-3-3 di oggi si rivede il polacco Zuberek, che torna titolare al centro di un attacco completato da Owusu e Zefi. Il capitano di giornata sarà Stankovic, che agirà davanti alla difesa con Martini e Kamate ai lati. In porta Botis, retroguardia composta da Biral, Stante, Di Pentima e Perin. Parte dalla panchina il bulgaro Iliev, autentico protagonista delle ultime uscite con 6 gol in una settimana fra campionato ed Europa e nuovamente convocato dalla Nazionale maggiore del suo Paese. Calcio di inizio alle ore 16.

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Inter:

BAYERN (4-3-3): 1 Hülsmann; 2 Manuba, 4 Wimmer, 5 Bengi, 3 Perez Vinlöf; 8 Becker, 10 Zvonarek (C), 6 Aseko Nkili; 7 Scholze, 9 Klanac, 11 Hepburn. A disposizione: 18 Ballis, 12 Dettoni, 13 Emci, 14 Pavlovic, 15 Schablas, 16 Demircan, 17 Qashi. Allenatore: Danny Galm.

INTER (4-3-3): 1 Botis; 2 Biral, 14 Stante, 6 Di Pentima, 3 Perin; 7 Martini, 4 Stankovic (C), 8 Kamate; 20 Owusu, 9 Zuberek, 11 Zefi. A disposizione: 12 Delvecchio, 5 Guercio, 10 Iliev, 13 Stabile, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Damian Sylwestrzak (POL)

Assistenti: Adam Karasewicz (POL) – Bartosz Kaszynski (POL)

Quarto Uomo: Wolfgang Haslberger (GER)