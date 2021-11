Youth League, Sheriff-Inter 2-4 risultato finale: Peschetola show, che reazione!

I nerazzurri vincono e vedono sempre più vicino il passaggio del turno: gol di Abiuso e Fabbian, doppietta per Peschetola

Angolo per l'Inter: batte Peschetola, palla che arriva a Zanotti, ma la sua conclusione non trova la porta.

Sheriff in vantaggio: retropassaggio di testa errato da parte di Moretti, Pogreban tira ma Botis respinge, palla che arriva a Forov che in diagonale non sbaglia.

Si rivede in avanti l'Inter: tentativo di Abiuso, Savocica manda in corner.

Due sostituzioni anche per lo Sheriff: entrano Jaloba e Spatar per Costin e Pogreban.

GOL DELL'INTEEEEEER!! ANCORA PESCHETOLAAAAA!! Fuga sulla destra di Zanotti, palla a rimorchio per l'accorrente Peschetola che non sbaglia!

Prestazione da grande squadra per l'Inter di Cristian Chivu, che sul campo dello Sheriff va prima in svantaggio, poi rimonta, gestisce il tentativo di recupero dei padroni di casa e chiude i conti nel finale. La Primavera nerazzurra vince 2-4 e si porta a quota 10 punti, consolidando la testa della classifica del girone D di Youth League e avvicinando così il passaggio del turno. Parte forte lo Sheriff, che dopo 8 minuti va in vantaggio con Forov. L'Inter reagisce e dopo pochi minuti ha l'occasione del pareggio, ma casadei colpisce il palo dagli 11 metri. Nel finale di primo tempo i nerazzurri piazzano l'uno-due con Abiuso prima e Fabbian poi che permette loro di andare al riposo in avanti. Nella ripresa si scatena Peschetola: il fantasista abruzzese segna una doppietta e chiude i conti, rendeno inutile la rete dello Sheriff firmata ancora da Forov. Nel finale da segnalare l'esordio con la formazione per Primavera per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, fratello di Salvatore e Sebastiano.