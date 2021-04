ESCLUSIVA Ag Morutan: “Inter? Pastorello tratta con 2 italiane. C’è il prezzo”

Le dichiarazioni ai microfoni di FcInter1908.it dell'agente di Olimpiu Morutan, Florin Vulturar, sulla situazione del gioiello rumeno

Il ragazzo è pronto per il grande salto in un top club?

"Morutan è cresciuto tanto. Sì, credo che possa trasferirsi in uno dei migliori campionati del mondo. Abbiamo visto, per esempio, come il suo ex compagno Dennis Man come si sia integrato molto velocemente".