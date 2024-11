L'Inter osserva

Inevitabile, di fronte a questi numeri, immaginare un futuro ritorno in pianta stabile all'Inter, squadra che detiene il cartellino di Esposito. Un futuro magari neanche troppo lontano. La dirigenza nerazzurra crede ciecamente nelle qualità del classe 2005, come testimonia il rinnovo fino al 30 giugno 2027 firmato in estate. A 19 anni è magari troppo presto per pensare che possa avere un impatto immediato in nerazzurro già a partire dalla prossima stagione. È anche vero, però, che i segnali lanciati da Pio in questi mesi non possono passare inosservati. L'Inter continuerà a monitorarlo con grande attenzione, a lui il compito di continuare così.