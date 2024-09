Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Caputo, attraccante attualmente svincolato, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Diciamo che l'Inter ha una marcia in più in questo momento in campionato ma stiamo attenti anche alla Juventus, sta facendo un grande percorso, ha un allenatore come Motta che mi piace tanto. E poi il Napoli: Conte lo conosco, è un martello... Poi Milan, Roma, si sono tutte rinforzate. Ci sarà tempo per vedere come andrà il campionato".