L'Inter dovrà scegliere tra campionato e Champions League? O può essere competitiva in entrambe le competizioni?

L'Inter ha la rosa e la qualità prima di tutto per vincere il secondo scudetto consecutivo. In Champions League può giocarsela, poi bisogna anche vedere se affronti squadre come il Real Madrid o il Bayern Monaco... Secondo me si può avere l'obiettivo di andare minimo tra le ultime quattro, in semifinale: dopo di che può succedere di tutto, si giocherà sul qualche dettaglio.

Barella è stato il migliore in campo contro il Manchester City. Da ex centrocampista, lo consideri al livello dei migliori al mondo del ruolo?

Barella è arrivato a un livello altissimo, è già tra i migliori centrocampisti al mondo. L'unica cosa che gli manca per essere un grandissimo è fare più gol e più assist: ha il potenziale per farlo, se farà questo step diventerà uno come Gerrard o Lampard.

Domenica si torna in campo per il derby. Il Milan è in difficoltà e Fonseca rischia l'esonero: tutto questo può essere un rischio per l'Inter?

Non saprei: il Milan non sta bene, ma è una cosa che non deve riguardare i calciatori dell'Inter. Non so se i giocatori del Milan sono al 100% con Fonseca, ma il derby sarà come sempre una partita particolare. Quello che so è che se l'Inter giocherà al suo livello vincerà questa partita.

Chi potrà essere l'uomo decisivo del derby?

Spero Lautaro Martinez, che deve tornare a fare goal: è l'occasione per lui di iniziare veramente la stagione e di dimostrare che è un grande giocatore. Forza Inter!