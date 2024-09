Poco più di 24 ore al derby di Milano. Per l'occasione Paulo Fonseca sta pensando ad alcune importanti novità: il tecnico del Milan, secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello, sembra intenzionato a varare una formazione super offensiva. Fuori Loftus-Cheek e addio al 4-2-3-1: si passa al doppio attaccante, con Morata in coppia con Abraham, e Pulisic e Leao sugli esterni, per un 4-4-2 che somiglia più a un 4-2-4 a trazione decisamente anteriore.