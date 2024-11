Niente punizioni corporali, niente esposizioni al pubblico ludibrio come voleva qualcuno. Niente retrocessione in serie B come hanno scritto in maniera fallace in tanti come se avesse dovuto espiare chissà quale grave colpa. Se vogliamo dire che non fosse rigore su Dumfries allora dobbiamo rivedere tutto il sistema e togliendo il 90% dei contatti in area con i giocatori lanciati a rete. Ma tutti però, non a spot. Perché sono state settimane costellate da errori importanti ma non è certo questo il caso.