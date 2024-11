L'Inter scenderà in campo domani sera al Bentegodi contro il Verona. In vista della gara di Champions Inzaghi ruota le forze

Riparte il campionato e l'Inter sarà di scena domani pomeriggio al Bentegodi con il Verona. Poi martedì la Champions a San Siro col Lipsia, per questo Inzaghi è orientato a dosare le forze del gruppo nerazzurro e a fare turnover.

Potrebbe partire dalla panchina Lautaro. Thuram quasi certo del posto in attacco, ma al suo fianco a sorpresa potrebbe esserci Correa. Inzaghi ha provato il Tucu nella rifinitura di oggi al fianco di Marcus. Spazio a Bisseck in difesa e ad Asllani in regia. Ballottaggio sulla corsia di sinistra con Carlos Augusto, recuperato a pieno dall'infortunio che insidia Dimarco