Inter Femminile, Piovani: “Tre punti importanti, brave le ragazze. Il derby…”

Grazie a un gol di Magull, l'Inter Femminile batte il Napoli all'Arena Civica di Milano e si porta a quota 24 punti in classifica. Al termine della gara Gianpiero Piovani ha commentato la gara ai microfoni di Inter Tv. "Sono 3 punti molto importanti, il Napoli ci ha dato filo da torcere. Siamo state brave ad andare in vantaggio e a difendere il risultato con i denti. Purtroppo in altre occasioni che abbiamo avuto per raddoppiare non ci siamo riusciti, l'idea era quella di vincere e ci siamo riusciti, questa è la cosa che conta. Lavoriamo tanto con gli attaccanti perché sono i nostri primi difensori".