Hellas Verona-Inter è in archivio. Kristjan Asllani ha raggiunto i cronisti in sala stampa per analizzare quanto accaduto. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Era importante vincere questa partita perché quelle contro le squadre che si devono salvare è sempre difficile. L'abbiamo portata dalla nostra e chiusa nel primo tempo, siamo stati bravi. Tutti i minuti che gioco cerco di fare del mio meglio, mi hanno aiutato le partite giocate in nazionale e sono contento. Cerco di dare il massimo anche per pochi minuti, poi quello che viene, viene".