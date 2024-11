Al termine della vittoria per 1-0 contro la Lazio, Gianpiero Piovani commenta così il successo per 1-0 sulla Lazio

Al termine della vittoria per 1-0 contro la Lazio, Gianpiero Piovani commenta così il successo per 1-0 sulla Lazio. "Vittoria vedendo il primo tempo meritata, nel secondo abbiamo abbassato la nostra posizione e abbiamo sofferto le iniziative della Lazio, che è un'ottima squadra e ho fatto i complimenti a Grassadonia. Temevamo questa partita, l'obiettivo era portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti. Il calo deriva dal fatto che mercoledì abbiamo passato il turno in Coppa Italia, ma nei 120'. Eravamo sulle gambe nella ripresa e ho detto alle ragazze che vittorie del genere, di cuore, sono molto importanti per il prosieguo del campionato e ci godiamo questa bella vittoria".