L'allenatore nerazzurro affronterà Conte con Acerbi che ritrova la sua posizione in mezzo alla difesa

Le indiscrezioni della vigilia trovano conferme. L’Inter che scenderà in campo questa sera potrà tornare a contare su Francesco Acerbi , rimasto ai box dalla gara con la Roma e rientrato tra i convocati, ma senza giocare, nelle ultime due. Sarà lui al centro della difesa a occuparsi di Romelu Lukaku , ex di turno che proverà a guastare la serata ai nerazzurri.

L’altro ballottaggio di formazione, invece, lo ha vinto Denzel Dumfries. L’olandese, protagonista di un exploit nelle ultime gare, ha superato Darmian per una maglia da quinto a destra. Per il resto, confermato, anche il rientro di tutti i big che avevano riposato contro l’Arsenal. Dunque, l’Inter scenderà in campo stasera contro il Napoli con la seguente formazione che presto sarà ufficiale: