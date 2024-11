Queste le formazioni ufficiali scelte da Sebastian De la Fuente e Gianpiero Piovani per la sfida tra Fiorentina e Inter Women

Dopo la sosta del campionato dovuta agli impegni delle Nazionali riprende il cammino dell'Inter Women in Serie A. Si riparte subito con un big match d'alta classifica: le nerazzurre di Gianpiero Piovani affrontano la Fiorentina allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park di Bagno a Ripoli. L'Inter, terza in classifica con 15 punti, insegue proprio la squadra viola, seconda a quota 18: il fischio d'inizio della sfida è in programma alle ore 12:30.