Dopo la sosta del campionato dovuta agli impegni delle Nazionali torna la Serie A femminile. L'Inter Women si prepara ad affrontare la Fiorentina allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park: le nerazzurre scenderanno in campo domenica 3 novembre alle ore 12:30. L'Inter riparte dal pareggio casalingo contro la Juventus: la squadra di Piovani, ancora imbattuta in campionato, si trova momentaneamente al terzo posto in classifica con 15 punti, tre in meno della Fiorentina avversaria di giornata. Il confronto tra la squadra viola e l'Inter nell'8ª giornata di Serie A sarà dunque un vero e proprio big match per le prime posizioni della classifica.