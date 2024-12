Inter Women, tris al Sassuolo e secondo posto confermato

L'approccio nella ripresa è perfetto con le nerazzurre aggressive e concentrate. La squadra di Piovani cerca da subito il raddoppio, lo sfiora al 48' con il legno colpito dopo il tiro dalla distanza di Wullaert e lo trova al 52' grazie al gol di Martina Tomaselli che festeggia la sua 100esima presenza in Serie A con un tiro di prima che si spegne nell'angolino lontano della porta difesa da Durand. Il portiere neroverde salva il tris nerazzurro uscendo perfettamente su Wullaert lanciata in porta all'ora di gioco, ma non può far niente qualche istante dopo sul gol di Polli. La rete nasce da un'altra ottima azione interista aperta dal cross di Bowen, il tentativo fallito di Merlo, il tiro di Magull e la conclusione della numero 9 nerazzurra sulla respinta di Durand. Il Sassuolo tenta di reagire e Rúnarsdóttir risponde presente sulla conclusione ravvicinata di Missipo e sul tentativo di Monterubbiano. La sfida si chiude con l'Inter ancora in attacco e vicina al quarto gol con Bugeja fermata dall'estremo difensore neroverde. Le nerazzurre si portano a quota 28 punti e riagganciano la Roma in classifica preparandosi allo scontro diretto della prossima giornata di Serie A.