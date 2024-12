Queste le convocate di Gianpiero Piovani per la sfida contro le neroverdi:

INTER-SASSUOLO, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Sassuolo, match valido per la 13ª giornata della Serie A Femminile 2024/25 in programma domenica 15 dicembre alle ore 12:30, sarà trasmessa in diretta su DAZN.