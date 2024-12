Domenica alle 14:30 la stracittadina tra il Milan femminile e l'Inter di mister Piovani per la prima volta al Meazza

«Derby storico perché a San Siro? Sì è così e speriamo di poterlo condividere con tante persone e soprattutto contro i nostri tifosi». Così Laura Giuliani, portiere della squadra femminile del Milan che domani affronterà al Meazza, in campionato, nella gara prevista per le 14.30 l'Inter di mister Piovani.

-Prima volta in Italia, ma altri grandi stadi hanno fatto tutto esaurito in Champions...

In Inghilterra c'è stata un'affluenza incredibile. Abbiamo visto un sold out a Wembley. Stanno migliorando i numeri sugli spalti e ci auguriamo ci siano tanti tifosi in tribuna a San Siro.