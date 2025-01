Il progetto dell'Inter Under 23 prende corpo. Il club nerazzurro, infatti, vuole partire dalla prossima stagione e ci sta già lavorando da tempo. La seconda squadra è da sempre un pallino di Beppe Marotta che più volte ha ribadito la necessità di avere all'interno del club una seconda squadra e si guarda già a quei giocatori che potrebbero farne parte. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, qualche squadra si è interessata a Kamate, attualmente in prestito all'AVS Futebol SAD, ma l’Inter non è disposta a venderlo perché rientra nel progetto Under 23, appunto.