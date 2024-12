Il tecnico dell'inter Primavera ha commentato ai nostri microfoni il successo per 4-3 ottenuto contro il Torino

Andrea Zanchetta, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il successo per 4-3 ottenuto contro il Torino: "Una partita importante perchè era contro una squadra forte, una sorta di scontro diretto, quindi vale sempre un po' doppio, sia dal punto di vista mentale che di quello dei punti. I ragazzi mi sono piaciuti perchè hanno messo tanta intensità, contro una squadra che fa proprio dell'intensità la sua forza. L'unico rammarico è che ogni volta che andavamo in vantaggio non riuscivamo a tenerlo il tempo necessario per gestire con più calma le cose. Ci lavoreremo".

È più contento per le reazioni immediate dopo i gol del Torino o più contrariato per le reti subite?