Con altri due gol in Youth League, Luka Topalović ha mostrato i suoi progressi in questi mesi. Partito con qualche difficoltà, il giocatore ha iniziato a comprendere meglio il calcio italiano e a tirare fuori le sua grandi qualità. Scegliere l'Inter non è stato facile, il passaggio in nerazzurro era pronto da tempo, anche se si erano palesate altre squadre. "All'epoca tutto era incerto. Non è facile prendere una decisione del genere a quell'età, ma sono fortunato perché posso contare sulla mia famiglia. Lo ammetto, avevo un po' paura, so cosa è successo in passato con i giovani sloveni in Italia. Ma ogni giocatore è una storia a sé", racconta Topalovic a Nogomania.