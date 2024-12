Nell'Inter Primavera che vola in campionato e in Youth League, uno dei punti fermi è Mattia Zanchetta . Il figlio del mister ha diciott’anni e si racconta alla Gazzetta dello Sport. "A Cremona giocavo in un oratorio vicino casa. Stavo lì tutto il giorno, da mattina a sera, ma non ho mai pensato di fare altro. Mio padre non mi ha mai influenzato nella scelta, anzi, essendo il mio allenatore mi tratta come gli altri. Quando c’è da dirmi 'bravo' lo fa, ma quando deve strigliarmi è il primo".

Come in occasione del derby perso 3-1: "Una strigliata meritata, aggiungerei. Non giocai una grande partita. Il nostro è un rapporto schietto e diretto. Non è facile giocare in una squadra dove tuo padre fa l’allenatore, ma l’abbiamo sempre gestita bene. Raccomandato?Ci convivo da sempre. Le persone, a volte, sono solo invidiose, ma la verità è che senza la testa e la costanza non vai avanti comunque. Io vivo in Convitto, papà a Milano, quando ci vediamo guardiamo qualche partita ma cerchiamo di non parlare di pallone. Almeno lì…".