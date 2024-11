Motta 7 Pronti, via, e mette subito in mezzo due palloni pericolosi in area avversaria, con il secondo che porta al gol di Lavelli. Ha tanta libertà in fase offensiva, la sfrutta al meglio.

Berenbruch 7 Torna in campo dopo il "prestito" alla Prima Squadra e gioca senza bisogno di strafare, anche un po' "leggerino". Ma quando conta c'è sempre: un altro gol e tante cose utili. (31' st Tigani 5,5 Provoca il calcio di rigore per il Monza che avrebbe potuto costare caro)

Zanchetta 6,5 Prova anche la giocata più rischiosa, e questo aumenta la possibilità di sbagliare. Regia pulita, mezzo punto in meno per il pallone perso che poteva portare il Monza a segnare a inizio ripresa.

Topalovic 6 Ordinaria amministrazione in mezzo al campo, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. (22' st Zarate 6 Entra per far legna in mezzo al campo)