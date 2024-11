I dubbi della vigilia erano diversi. Simone Inzaghi nell'avvicinamento verso Inter-Venezia ha più volte pensato a come gestire le risorse in quella che fino alla sosta, almeno sulla carta, dovrebbe essere la gara meno impegnativa. Ma il rischio di sottovalutare l'impegno è qualcosa che l'allenatore nerazzurro vuole scongiurare ad ogni costo e per questo, alla fine, dovrebbe limitare al minimo le rotazioni.

Le buone notizie dall'infermeria sono i recuperi di Acerbi e Calhanoglu, che si accomoderanno ancora in panchina e magari entreranno a gara in corso per un minimo di rodaggio verso Arsenal e Napoli. In difesa ci sarà Pavard (che aveva riposato contro l'Empoli) e non Bisseck, con De Vrij chiamato agli straordinari insieme a Bastoni. In mezzo riposa Frattesi, che con Calhanoglu a questo punto potrebbe tornare titolare contro l'Arsenal. Dumfries sembra aver superato Darmian nel solito ballottaggio a destra.