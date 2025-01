Matteo Venturini, centrocampista dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il successo per 4-0 contro il Genoa : "Oggi una gran bella vittoria, abbiamo giocato molto bene, si vede proprio che siamo una bella squadra, ci aiutiamo tutti e questo è quello che fa la differenza".

"È da alcune partite che vedo che siamo molto più squadra rispetto a prima, sicuramente questo ci aiuta molto anche in determinate partite. La mia crescita personale? Io cerco di farmi trovare sempre pronto, ascolto il mister e cerco di dare sempre il massimo per la squadra e per i miei compagni".