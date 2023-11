Ag Rugani: “Questa Juve ha fame. Scudetto? Inter più avanti ma Allegri dice…”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di TuttoSport del rendimento del suo assistito e dell'imminente sfida tra Juventus e Inter. Questo uno stralcio: «Come la prima Juve di Conte? Per spirito e grinta effettivamente il parallelismo tra le due Juve regge, poi nel risultato finale si vedrà. Questa Juve veniva da anni difficili come quella: hanno la stessa fame e voglia di ritornare ai massimi livelli. Quella di Conte era una Juve operaia che gettava il cuore oltre all’ostacolo, questa le somiglia molto.

L’antagonista è l’Inter che ha la struttura di una squadra reduce da una finale di Champions allargata con gente di qualità, la vedo molto più avanti rispetto a tutte le altre pretendenti allo scudetto. Come dice Allegri, la Juve deve restare attaccata al carro per preservare l’obiettivo fondamentale, tornare in Champions. Ad aprile poi si vedrà...».