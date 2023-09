Ag Taremi come il padre di Samardzic: “Milan ha parlato con agenti sbagliati per 2 mesi”

Pedro Pinho, agente di Mehdi Taremi, ha parlato al quotidiano "Record" della trattativa fallita con il Milan: "Il Milan non ha mai avuto contatti diretti con me. Il giocatore li aveva avvertiti che stavano parlando con gli agenti sbagliati e hanno continuato a farlo per due mesi. L'ingaggio proposto a Taremi, circa 1,5 milioni, secondo noi è molto lontano da quanto praticato al Milan e non era in linea con le aspettative del giocatore. Non si è mai parlato di commissioni e, visto che in Italia se ne è parlato tanto ricorrendo alla menzogna, il Milan deve mostrare qualche prova che siano state richieste delle provvigioni.