Ag Zaccagni: “Napoli ancora favorito. Tanti club interessati a gennaio, ma…”

Fausto Pari, ex calciatore e ora agente, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Zaccagni, centrocampista del Verona

Mattia Zaccagni continua a incantare con la maglia del Verona . Il centrocampista sta dimostrando in questa stagione di essere pronto per il grande salto, attirando le attenzioni di tanti top club tra cui l'Inter . In pole c'è sempre il Napoli , come confermato dall'agente del calciatore Fausto Pari ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Il corteggiamento del Napoli è stato incessante e pressante a gennaio. Anche altri club erano interessati ma non avevano le risorse per ultimare l'operazione che era prevista per giugno con la permanenza di Mattia a Verona. L'interessamento del Napoli è forte tutt'ora, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Bisognerebbe chiedere a Giuntoli... Il discorso fu rimandato perché a Napoli sono scoppiate polemiche importanti. Il Verona non ha mai avuto intenzione di privarsi del calciatore a stagione in corso. Ecco perché, se il Napoli l'avesse acquistato, sarebbe comunque rimasto con Juric fino a fine stagione".