Allan: “Mio figlio fan di Ronaldo, ma in casa vietate maglie della Juventus”

La curiosità raccontata dall'ex calciatore del Napoli ora all'Everton con Ancelotti

Allan Marques ha lasciato Napoli un anno fa per trasferirsi all'Everton alla corte di Carlo Ancelotti, ma non ha tagliato il cordone delle emozioni che lo lega ancora alla piazza partenopea. In particolare, il brasiliano ha vietato al figlio una cosa che farà molto piacere ai tifosi azzurri ma non solo. Ecco l'aneddoto sul piccolo Miguel raccontato ai microfoni di Liverpool Echo: "Ama il calcio. Guarda sempre le partite, indossa sempre la maglia dell'Everton e le magliette delle altre squadre per cui ho giocato. È il mio più grande motivatore, lui insieme a mia figlia. Miguel è un grande fan di Cristiano Ronaldo quindi ha sempre avuto una sua maglia, tuttavia non gli è permesso averne una di Ronaldo alla Juventus perché è una grande rivale del Napoli. Ne ha tante, ma sono tutte del Real Madrid".