Juventus, Pirlo: “Inter fortunata per il rinvio. Dobbiamo metterle pressione”

Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia del prossimo impegno di campionato della sua squadra

Vigilia di campionato per la Juventus . Andrea Pirlo, allenatore bianconero, ha parlato del match casalingo con il Benevento in conferenza stampa. Queste alcune tra le sue considerazioni: "Quella di domani è una gara importante perché viene prima della sosta. Ma ai ragazzi è già stato detto quanto sia importante domani. Sappiamo di affrontare una squadra che verrà qua per fare risultato".

"Di recuperare Dybala lo speriamo tutti, adesso avrà un paio di settimane per rimettersi con la squadra. Buffona sta meglio e vedremo se potrà cominciare dall'inizio. Degli altri ci sono fuori Ramsey, Demiral e Alex Sandro che non sono riusciti a recuperare".

"Con la squadra ho parlato e non solo questa volta. Ogni partita analizziamo momento e futuro. dobbiamo vincere più partite possibili ma non dipenderà solo da noi. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro vincendo tutte le partite e mettendo maggiore pressione a chi sta davanti".

"Siamo stati informati e abbiamo accettato. Sono state fatte delle cose diverse in questo caso rispetto ad altri. Capita purtroppo in un momento positivo per l'Inter che avrà la possibilità di lavorare non mandandoli neanche in nazionale. In questo senso sono stati anche fortunati".