Juve, Allegri: “Coppa Italia è sempre un obiettivo non solo ora per il -15”

Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia e la qualificazione in semifinale

Massimiliano Allegri, a Skysport, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. La sua Juve affronterà l'Inter in semifinale.

Il tecnico bianconero ha analizzato la partita contro i biancocelesti e poi ha sottolineato: «La Coppa Italia obiettivo primario? Lo è sempre stato per la Juve: non è che perché ci hanno tolto 15 punti lo diventa ora. La Juve ha toppato solo la qualificazione in CL, siamo in semifinale di Coppa Italia, in campionato abbiamo fatto 38 punti, ma adesso abbiamo quei punti là e quindi avremo uno scontro diretto con la Salernitana che di partite ne ha vinte solo una. Bisogna lavorare, un passetto alla volta e bisogna metabolizzare quello che è successo».