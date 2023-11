Allegri: “Rivali più avanti. Inter soprattutto, è da anni costruita per lo scudetto”

Le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria contro la Fiorentina di Italiano per uno a zero

Un gol di Miretti è bastato alla sua Juve per battere la Fiorentina. Alla fine della partita contro i viola Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN e ha sottolineato: «Sono soddisfatto dei tre punti e di come i ragazzi hanno giocato dato che è sempre difficile giocare contro questa squadra. Abbiamo fatto una bella azione in occasione del gol. Nel secondo tempo il nostro portiere non ha fatto neanche una parata», ha detto.