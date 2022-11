Juventus, idee chiare per Allegri: Milik in attacco con Miretti a supporto. In difesa…

"Massimiliano Allegri ha le idee piuttosto chiare su quale Juventus far scendere in campo per provare a superare l’Inter e quindi effettuare il sorpasso. Il modulo sembra ormai una tessera fissa del puzzle bianconero: dunque ancora 3-5-1-1. Anche stavolta toccherà a Milik giocare da punta solitaria visto che Kean è ancora indisponibile mentre sulla testa di Vlahovic c’è un punto interrogativo grande come una casa. Difficile che il serbo finisca in panchina, c’è infatti il rischio che non riesca nemmeno a essere convocato a causa del fastidio all’adduttore, l’incubo della pubalgia, quindi, non si allontana. Anzi. Probabile che dalle parti di Milik giostri Miretti, in alternativa Di Maria che però, vista la sua autonomia non piena, potrebbe essere utilizzato a partita in corso, come, ovviamente lo stesso Chiesa. Centrocampo confermato con Fagioli-Locatelli-Rabiot mentre sulle fasce sono attesi Cuadrado a destra e Kostic a sinistra. Dubbi sull’utilizzo di Bonucci. Potrebbe essere schierata una difesa tutta brasiliana con Bremer, Danilo e Alex Sandro".