Allegri: “Ora è Juve da -20 rispetto all’Inter. Non pensiamo a questo ma…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato della sua Juventus, tornata alla vittoria ma in Coppa Italia. Queste le sue considerazioni: "I numeri sono quello che contano, il campionato dice il valore reale delle squadre. In questo momento siamo a 20 punti dall’Inter. Non dobbiamo pensare a questi 20 punti ma dobbiamo pensare a quelli che ci mancano per entrare in Champions.