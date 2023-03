Allegri: “Restiamo sereni, mai esistita una storia come quella subita dalla Juve”

Sconfitto dalla Roma di Mourinho all'Olimpico, Massimiliano Allegri ha parlato della sua Juventus ai microfoni di DAZN: «Potevamo far meglio in certe occasioni, poi anche l'espulsione nei minuti finali, peccato perché poteva darci una mano. Kean ha chiesto scusa perché ha messo in difficoltà la squadra, ha avuto una reazione sbagliata su un fallo che era a suo favore».

«La squadra deve comunque stare tranquilla. Perché ha fatto 50 punti sul campo. Poi certo questa partita poteva farci arrivare a 38 e battere la Roma e avvicinare l'Atalanta. E quando perdi una partita così sembra che ti crolli il mondo addosso. Anche se in questo momento saremmo secondi. Dall'esterno tutti parlano di tecnica e tattica. Ma nella storia del calcio non è mai esistita una storia come quella subita dalla Juve quest'anno, bisogna fare i complimenti alla Juve, abbiamo diversi obiettivi da raggiungere. Non bisogna cadere in frustrazione. Bisogna arrivare in fondo al campionato ed essere tra le prime quattro, momentaneamente siamo secondi. Dobbiamo ragionare su quello che stanno facendo questi ragazzi, poi possono raccontare quello che gli pare. Ma non mi sta bene», ha sottolineato il tecnico bianconero.