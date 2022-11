Allegri: “Perché fuori Bonucci? Parte delle rotazioni. Chiesa più minuti di Di Maria”

Prima della sfida con l'Inter , Massimiliano Allegri ha parlato della gara ai microfoni di DAZN per analizzare le sue scelte. Queste le parole del tecnico:

-Formazione: due cambi con Bremer al posto di Bonucci. Come nasce la scelta?

In base alla partita,Leo ha giocato con il PSG e ho preferito Bremer, fa parte del giro delle rotazioni. In difesa ho ottimi difensori. Aveva giocato anche Gatti, quindi fuori lui e Leo.

-Attenzione mentale contro il PSG, serve qualche attenzione particolare contro l'Inter per i giovani come Miretti e Fagioli, dirà loro qualcosa di particolare dato che sono al loro primo Juve-Inter?

-Come mai non c'è Vlahovic e come ha visto Di Maria e Chiesa?