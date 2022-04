Juve, Allegri ne recupera quattro e ne schiera tre. Dubbio in attacco

L'allenatore bianconero potrebbe schierare contro l'Inter l'artiglieria pesante o giocare in alternativa col 3-5-2

Tanti recuperi per Allegri in vista della gara contro l'Inter e in vista del finale di stagione. Tre su quattro saranno titolari nella Juve che sfiderà gli uomini di Inzaghi a partire dalle 20.45, stasera. Chiellini, Alex Sandro e Zakaria sono a disposizione e solo Bonucci dovrebbe partire dalla panchina.

Il tecnico bianconero dovrebbe affrontare i nerazzurri con il 4-2-3-1 con in campo Cuadrado, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic. Il dubbio è tra l'attaccante spagnolo e Bernardeschi. Si passerebbe a quel punto al 3-5-2 con l'italiano a fare da mezzala. Zakaria, al rientro, è favorito su Rabiot e Arthur e per questo dovrebbe esserci lui in mezzo al campo assieme a Locatelli a cui toccherà guidare la manovra. In difesa De Ligt-Chiellini, con Danilo ed Alex Sadro.