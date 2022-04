CdS – Juve-Inter, Inzaghi ha il dubbio de Vrij. Correrà il rischio?

Il tecnico nerazzurro ha recuperato anche l'olandese e potrebbe schierarlo anche dal primo minuto: D'Ambrosio intanto è pronto

A Torino l'Inter potrebbe schierare anche de Vrij in campo. Alla fine ce l'ha fatta anche l'olandese a recuperare per la sfida contro la Juve. E se c'è chi è convinto che alla fine non entrerà con i giocatori in campo dal primo minuto, il Corriere dello Sport non esclude invece che il difensore possa essere schierato dal primo minuto con Skriniar e Bastoni.